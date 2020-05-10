Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi Başkanı ve Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak, yaptığı açıklamada, Hartum hükümetiyle Devrimci Cephe arasında barışın sağlanması için belirlenen sürenin dün dolduğunu, tarafların uzlaşamadıklarını belirtti.

Gulwak, tarafların müzakereleri tamamlama arzusu ve kapsamlı barış anlaşmasına varma konusundaki ciddiyeti üzerine görüşmeleri uzatma kararı aldıklarını ifade etti.

Arabuluculuk Komitesi, öncekinin aksine barış süreci için bir tarih belirtmedi.

Taraflar, 9 Nisan'da barış müzakerelerinin süresini 1 ay uzatma konusunda anlaşmıştı.

Sudan hükümeti, 9 Mayıs'a kadar ülkedeki tüm silahlı gruplarla kapsamlı barış anlaşması imzalayıp, Yasama Meclisini de kurarak geçiş döneminin tüm yönetim mekanizmalarını tamamlamayı hedefliyordu.

Cuba müzakereleri

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği 11 Nisan 2019'daki darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.