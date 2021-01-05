Hartum Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Kurumu'nun İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika yolcularına 23 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında uyguladığı 2 haftalık uçuş yasağının süresini 13 Ocak’a kadar uzattığı belirtildi.

23 bin 316 kişi koronavirüse yakalandı

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar 23 bin 316 kişi hastalığa yakalandı, 1468 kişi hayatını kaybetti.