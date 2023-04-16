Çok Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.04.2023 00:16

Sudan ordusu: Milis güç HDK'yi tasfiye etmeden diyaloğa oturmayacağız

Sudan ordusu, "Hımidti'nin milisleri" olarak tanımladığı ve bu sabahtan beri çatıştığı paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerini tasfiye etme ve parçalamadan önce müzakere veya diyaloğa oturmayacaklarını duyurdu.

Sudan ordusu: Milis güç HDK'yi tasfiye etmeden diyaloğa oturmayacağız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "(HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'yu kastederek) Hımidti'nin isyancı milislerinin tasfiye edilmesi ve dağıtılmasından önce herhangi bir müzakere veya diyalog olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Halkı, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) ile çatışmaya girmemeye çağıran ordu açıklamasında, "Güvenliğinizi koruyun ve Hımidti'nin isyancı milisleriyle çatışmayın. Silahlı Kuvvetler, bu meseleyi hızlı bir şekilde çözmeye muktedirdir, ancak operasyonlardan zarar görmemeniz için çalışıyoruz." denildi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başladı
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başladı

"Sudanlıların, silahlarını birbirine doğrultmasını istemiyorduk"

Öte yandan Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, "Silahlı Kuvvetler, Sudan'a güvenlik ve istikrarı çok yakında geri getirmek için kararlılıkla çalışıyor. Durumun bu derece kötüye gitmesini, Sudanlıların bu talihsiz şekilde silahlarını birbirine doğrultmasını istemiyorduk." dedi.

Sudan'da tansiyonun tırmanması, ordu ile HDK arasında "askeri güvenlik reformu" konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi.

Sudan ordusu, "isyancı" ilan ettiği HDK'nin başkentteki ana karargahını vurdu
Sudan ordusu, "isyancı" ilan ettiği HDK'nin başkentteki ana karargahını vurdu

Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde orduya destek olması için kurulan ve birtakım yasalarla resmi statü kazanan HDK'nin bağımsız bir ordu gibi hareket etmesinden rahatsız olan Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu arasında birkaç aydır "sözlü kavga" yaşanıyordu.

Sudan ordusu, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, paralel bir ordu gibi hareket eden HDK mensuplarının başkent ve bazı şehirlerdeki hareketliliğinin güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, ordunun onayı dışındaki bu adımın sona erdirilmesini istemişti.

Ulusal basında, 12 Nisan'da HDK'nin ülkenin kuzeyindeki Meravi Havaalanı ve ordunun askeri üssü çevresinde konuşlandığı yönünde haberler geçmişti.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde sabah saatlerinde ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ve birçok kentte tarafların çatışmaları sürüyor.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
Hindistan'da sahte içki tüketen 20 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:23
ABD'de tehlikeli madde taşıyan bir tren daha raydan çıktı
00:15
Hindistan'da sahte içki tüketen 20 kişi öldü
00:08
Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
23:52
Konya'daki trafik kazalarında 9 kişi yaralandı
23:44
Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'na sığınan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
23:11
İtalya'da ev hapsindeyken firar eden Rus iş adamının kaçışı tartışma yarattı
İsraililer yine meydanlara indi
İsraililer yine meydanlara indi
FOTO FOKUS
Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki hastalara ziyaret
Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki hastalara ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ