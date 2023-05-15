Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.05.2023 13:05

Su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırıldı

Florida’da bir üniversite profesörü, su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı. Su altında bulunduğu süre boyunca bir dizi fiziksel ve psikolojik sağlık taramasından geçirilen Joseph Dituri, 9 Haziran'da su üstüne çıkmayı planlıyor.

Su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırıldı
[Fotograf: Reuters]

CBS News'in haberine göre, söz konusu rekoru kırmak için bir çeşit su altı otelinde yaşayan Joseph Dituri, bir önceki rekor olan 73 günü aştı.

Su altındaki 74. gününü 13 Mayıs'ta tamamlayan Dituri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, süreci sona erdirmeyi henüz düşünmediğini; suyun üstüne 100. günün sonunda çıkmayı planladığını belirtti.

Dituri, "İlk günden itibaren amacım gelecek nesillere ilham vermek, deniz altındaki yaşamı inceleyen bilim insanlarıyla röportaj yapmak ve insan vücudunun zor şartlarda nasıl işlediğini öğrenmek oldu." dedi.

9 Haziran'da su üstüne çıkmayı planlıyor

Deniz Kaynakları Geliştirme Vakfının organize ettiği "Project Neptune 100" adlı su altı görevi kapsamında Dituri, Florida'da 9 metre derinliğindeki bir lagünün dibinde yer alan; Jules Undersea Lodge adı verilen bir çeşit su altı otelinde yaşıyor.

Su altında bulunduğu süre boyunca bir dizi fiziksel ve psikolojik sağlık taramasından geçirilen Dituri, 9 Haziran'da su üstüne çıkmayı planlıyor.

Su altında en uzun süre yaşama rekorunun bir önceki sahipleri olan Jessica Fain ve Bruce Cantrell da aynı yerde 73 gün geçirmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Putin: Rusya İslam ülkeleriyle iş birliğini geliştirmek istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Tokat'ta kamyonet otomobille çarpıştı: 8 yaralı
13:47
Avrupa Birliği'nden seçim mesajı
13:54
Filistinlilerin bitmeyen dramı: Nekbe
13:47
İstanbul Havalimanı'nda kullanılan oy sonuçları
13:37
Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
13:28
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan seçim mesajı
Doha'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı kulelere yansıtıldı
Doha'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı kulelere yansıtıldı
FOTO FOKUS
Türkiye'deki seçim heyecanı Bakü ve Brüksel sokaklarına yansıdı
Türkiye'deki seçim heyecanı Bakü ve Brüksel sokaklarına yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ