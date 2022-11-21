Stoltenberg, Türkiye'nin uluslararası çaptaki etkisi ile İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyelik sürecine dair değerlendirmede bulundu.

Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çok kilit ve önemli" bir rol oynadığına dikkat çeken NATO Genel Sekreteri, esir değiş-tokuşlarında da durumun böyle olduğunu belirtti.

Madrid'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 3'lü mutabakata imza attığını hatırlatan Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in sorumluluklarına bağlı olduğunu ifade ederek bu iki ülkenin Türkiye ile terörizmle mücadele konusunda yakın çalıştığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri ayrıca, Ukrayna'yı uzun süreli destekleme konusunda hazırlıklı olmaları gerektiğini aktardı.