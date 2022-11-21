Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Stoltenberg'den tahıl anlaşması yorumu: Dünya ülkeleri için çok önemliydi
[Fotograf: AA]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı." dedi.
Stoltenberg, Türkiye'nin uluslararası çaptaki etkisi ile İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyelik sürecine dair değerlendirmede bulundu.
Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çok kilit ve önemli" bir rol oynadığına dikkat çeken NATO Genel Sekreteri, esir değiş-tokuşlarında da durumun böyle olduğunu belirtti.
Madrid'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 3'lü mutabakata imza attığını hatırlatan Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in sorumluluklarına bağlı olduğunu ifade ederek bu iki ülkenin Türkiye ile terörizmle mücadele konusunda yakın çalıştığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri ayrıca, Ukrayna'yı uzun süreli destekleme konusunda hazırlıklı olmaları gerektiğini aktardı.
Etiketler: NATO
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