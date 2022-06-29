NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi'nde konuştu.

"Ukrayna için daha kapsamlı bir destek paketi kabul edeceğiz. Ukrayna’nın kendini savunması için çok daha fazlasını yapacağız. Ukrayna ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Zelenskiy de zirveye katılacak."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO Liderler Zirvesi’nde konuşuyor. https://t.co/VoMNo8kRY9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2022

NATO liderleri Madrid'de zirve oturumlarına başladı

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamındaki oturumlara başladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna konulu ilk oturumun açılışında yaptığı konuşmada, bu zirvede, Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlerin kurallara dayalı düzene meydan okuduğu daha rekabetçi bir dünyada NATO'nun güçlendirilmesi için önemli kararlar alınacağını söyledi.

İttifakın yol haritası niteliğindeki Stratejik Konsept belgesinin yeni halinin kabul edileceğini hatırlatan Stoltenberg, ittifakın caydırıcılığı ve savunmasını kuvvetlendireceklerini, İsveç ve Finlandiya'nın davet edilmesiyle NATO'nun kapılarının açık olduğunun gösterileceğini dile getirdi.

"Zelenskiy konuşma yapacak"

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin liderlere hitaben konuşma yapacağını ve Ukrayna için kapsamlı bir destek paketinin kabul edileceğini de söyledi.

Zirveye ev sahipliği yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yaptığı konuşmada, "Alacağımız kararlar gelecek 10 yıllık kapasitemizi ve kaynaklarımızın kullanımını belirleyecek. Dünya bizi izliyor. Herkese birlik ve beraberliğimizi, beklentileri karşılayabileceğimizi göstereceğiz" dedi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç’i üçlü muhtıranın imzalanması dolayısıyla tebrik eden Sanchez, "Bu iki ülkenin NATO’ya girişi önemli bir dönüm noktası olacaktır" şeklinde konuştu.

Sanchez ayrıca NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de Madrid’deki zirveye davet edildiğini, bu akşam yemeğinde tüm liderlerin yer almasının NATO için bir ilk olacağını söyledi.