Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stoltenberg, TBMM'nin Finlandiya'ya NATO onayını memnuniyetle karşıladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TBMM'de yapılan oylamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Finlandiya'nın NATO'ya katılım onayının TBMM'de tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, "Bu bütün NATO ailesini daha güçlü ve daha güvenli yapacaktır." ifadesini kullandı.
I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 30, 2023
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.
Etiketler: Jens Stoltenberg NATO TBMM Finlandiya
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