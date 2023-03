NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TBMM'de yapılan oylamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım onayının TBMM'de tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, "Bu bütün NATO ailesini daha güçlü ve daha güvenli yapacaktır." ifadesini kullandı.

I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer.