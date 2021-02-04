NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

NATO müttefikleri arasında görüş farklılıkları olabildiğini söyleyen Stoltenberg, "Hem Yunanistan hem de Türkiye değerli müttefikler ancak Doğu Akdeniz dahil bazı konularda anlaşamıyorlar" dedi.

"Çatışmasızlık mekanizması işledi"

Stoltenberg, NATO'nun rolünün bu farklılıkları ele alacak bir platform sağlamak olduğunu vurguladı. NATO bünyesinde "çatışmasızlık" dedikleri bir mekanizma kurduklarını hatırlattı.

Stoltenberg, böylece Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında olası gemi ve uçak kazaları risklerinin azaltıldığını söyledi.

"Rolümüz bir yol bulmak"

Bu mekanizmanın aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye'nin istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmalarının önünü açtığını söyledi.

"Evet, endişeler var ama bence NATO'nun yapabileceği en önemli şey, endişeleri dile getirmek değil, olumlu bir yaklaşım ve çözüme giden bir yol bulmak"