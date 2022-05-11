Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stoltenberg NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılamayacak
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, COVID-19'a yakalandığı için hafta sonunda yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yer alamayacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 14-15 Mayıs'ta düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın programı güncellendi.
Buna göre, daha önce Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in katılacağı belirtilen etkinliklerde NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana yer alacak.
Stoltenberg'in COVID-19 testinin pozitif çıktığı dün duyurulmuştu. Aşılarını yaptıran ve takviye aşısını da olan Genel Sekreterin hafif semptomlar gösterdiği, çalışmalarına evinden devam edeceği açıklanmıştı.
NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın kurallarına göre, COVID-19'a yakalanan kişilerin en az 1 hafta karantinada kalması gerekiyor.
Etiketler: NATO
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