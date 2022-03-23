Stoltenberg, yarın düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde basın açıklaması yaptı.

Yarınki zirvede, ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığında artışa ilişkin konuların görüşüleceğini belirten Stoltenberg, "Son haftalar içerisinde gerçekten çok yüksek miktarda muharip gücümüzü NATO'nun doğu sınırlarına getirdik." dedi.

Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini kaydededen Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri desteğin yanı sıra ekonomik yardımın da yapıldığını söyledi.

Kimyasal silah meselesi

NATO Genel Sekreteri, gündemdeki kimyasal silah kullanımı meselesine dair, "Kimyasal silahların kullanımı, her şekliyle çatışmanın gidişatını değiştirir. Kimyasal silah kullanımının sonuçları çok ağır olur." dedi.

Saldırıların Ukrayna sınırlarını aşmaması gerektiğini belirten Stoltenberg, "Ukrayna'da şu anda yaşananlar gerçekten çok korkunç. Bu yüzden NATO olarak elimizden gelen desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği

Ukrayna'nın ittifaka üye olup olmayacağına ilişkin Stoltenberg, "Ukrayna'nın meşru müdafaası bizim için de önemli ama üyelik gündemde değil." diye konuştu.