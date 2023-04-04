Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Finlandiya'nın bugün NATO'ya üye olarak İsveç'ten farklı olarak nasıl bir güvenlik garantisi elde edeceği sorulan Stoltenberg, bugün tam üye olacak Finlandiya'nın bundan böyle ittifakın tüm askeri ve sivil yapılarına dahil olacağını hatırlattı.

Stoltenberg, "Ancak en önemlisi Finlandiya üye olarak sarsılmaz bir güvenlik garantisi elde edecek. Toplu savunmamızdaki 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlamındaki 5. madde bugünden itibaren Finlandiya için de uygulanacak." dedi.

Bir Norveçli olarak Finlandiya'yı NATO'da üye olarak karşılayan Genel Sekreter olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Stoltenberg, Finlandiya'nın demokratik bir ülke olarak NATO'ya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.