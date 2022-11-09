Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüşmesinin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgal ederken birkaç büyük hata yaptığını söyleyen Stoltenberg, bu stratejik hatalardan birinin Ukraynalıları, cesaretlerini, savaşma ve ülkeyi koruma bağlılıklarını küçümsemek olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, "(Putin'in) Yaptığı bir diğer hata ise Ukrayna'yı destekleme yeteneğimizde NATO müttefiklerini ve ortaklarını hafife almaktı" ifadesini kullandı.

"İngiltere, NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna'ya desteği çok önemli"

Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, bu konuda önde gelen bir NATO müttefiki olarak İngiltere'ye güvenmeye devam edebileceklerinden emin olduklarını belirtti.

Stoltenberg, Rusya Savunma Bakanlığının, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz. Bildiğimiz, Rusya'nın geri itildiği" yanıtını verdi.

Rusya'nın Kiev, Harkov ve Herson çevresinde geri itildiğine işaret eden Stoltenberg, "Cesur Ukrayna güçlerinin daha fazla Ukrayna bölgesini nasıl kurtarabildiğini görmek cesaret verici" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kazandığı zaferlerin, cesur Ukraynalı askerlere ait olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Ama tabii ki İngiltere’den, NATO müttefiklerinden ve ortaklarından aldıkları destek de çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.