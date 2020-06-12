ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolar, uluslararası bir boyuta taşındı.

Farklı sektörlerden dünyanın en büyük markaları, protestolarla başlayan Black Lives Matter (Siyahilerin hayatı önemlidir) hareketine desteğini açıkladı.

O markalardan biri de ünlü kahve zinciri Starbucks oldu.

Şirket Twitter'dan verdiği mesajda harekete desteğini ilan etti ve "Siyahi ortak ve müşterilerimizde dayanışma içinde olma sözü veriyoruz" dedi.

Ancak İngiltere merkezli The Sun'ın BuzzFeed'e dayandırdığı habere göre şirket, çalışanlarının Black Lives Matter hareketine destek veren kıyafetleri giymesini yasakladı.

Yönetim tarafından çalışanlara gönderilen mesajda bu tarz kıyafetlerin yanlış anlaşılabileceği ve şiddeti kışkırtabileceği söylendi.

Bir Starbucks sözcüsü, şirketin "sistemik ırkçılığın" sona erdirilmesine yardım etmeye çalıştığını, ancak kıyafet kuralları politikasının devam edeceğini, çünkü müşteriler ve personel için "güvenli ve sıcak bir ortam oluşturmak için" bunun gerekli olduğunu söyledi.