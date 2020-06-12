Twitter'dan yapılan açıklamada, devletlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 32 bin 242 hesabın kapatıldığı duyuruldu.

Şirket, kapatılanlar arasında Çin hükümetiyle bağlantılı 23 bin 750 "ana" hesabın bulunduğunu paylaştı. Platformda erken fark edilen ve ilgi uyandırmadan kaldırılan "destekleyici" 150 bin civarında hesap tespit edildiğini bildiren şirket, bunların söz konusu ana hesaplarla bağlantısı olduğunu açıkladı.

Twitter, bu hesapların, Çin Komünist Partisinin lehine jeopolitik anlatılar yaydığı ve platformun suistimal politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığını kaydetti.

Şirketin hesaplarını analiz etmek için birlikte çalıştığı Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsüne (ASPI) göre de Çin'in bu kampanyasının hedefleri arasında "parti ve devletin nüfuzunu genişletme" çabasıyla denizaşırı Çinliler bulunuyor.

Kapatılan diğer 1152 hesabın Rusya, 7 bin 340 hesabın da Türkiye bağlantılı olduğu açıklandı.