Sri Lanka'da milletvekili Dilip Wedaarachchi, ülkede düşen balık tüketimini artırmak için kendince bir yol seçti.

Halkın koronavirüs bulaşma riskinden korkarak balık yemediğini söyleyen milletvekili, kameraların karşısında çiğ balık yedi.

"Bu balığı size göstermek için satın aldım. Bu ülkenin insanları balık yesin diye bir gösteri yapacağım. Korkmayın, koronavirüs bulaşmaz. Biz çiğ yiyoruz"

Sri Lanka hükümeti, salgın yüzünden balık ihracatında büyük bir düşüş yaşandığını açıklamıştı.