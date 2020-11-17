Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 21:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sri Lankalı milletvekili çiğ balık yedi
Sri Lanka'da bir milletvekili, koronavirüs salgını yüzünden düşen balık tüketimini teşvik etmek için kameraların karşısında çiğ balık yedi.
Sri Lanka'da milletvekili Dilip Wedaarachchi, ülkede düşen balık tüketimini artırmak için kendince bir yol seçti.
Halkın koronavirüs bulaşma riskinden korkarak balık yemediğini söyleyen milletvekili, kameraların karşısında çiğ balık yedi.
"Bu balığı size göstermek için satın aldım. Bu ülkenin insanları balık yesin diye bir gösteri yapacağım. Korkmayın, koronavirüs bulaşmaz. Biz çiğ yiyoruz"
Sri Lanka hükümeti, salgın yüzünden balık ihracatında büyük bir düşüş yaşandığını açıklamıştı.
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