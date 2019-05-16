Polis teşkilatından yapılan açıklamada, Kuzey Batı eyaletine bağlı Minuwangoda, Matara ve Puttalam kentlerinde, aralarında sivil toplum kuruluşu lideri 3 kişinin de bulunduğu toplam 74 kişinin, söz konusu saldırılara karışma veya teşvik etme gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan sanıkların 27 Mayıs'a kadar polis nezaretinde tutulacağı kaydedildi.

Polis teşkilatı, Sri Lanka'nın ulusal birliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunanların sıkı takip edildiğini ve gerektiğinde en sert tedbirlerin alınacağını vurguladı.

Kuzey Batı eyaletindeki Puttalam şehrinde İslam karşıtı grubun 45 yaşındaki bir Müslümanı bıçaklayarak öldürmesi üzerine, eyalet genelinde bu sabah süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Terörün ardından İslam karşıtı saldırılar arttı

21 Nisan'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırıları sonrasında geçen hafta ülkenin bazı bölgelerinde İslam karşıtı gruplar, Chilaw kentinde Müslümanlara ait dükkanlara ve camilere saldırarak tahrip etmişti.

Şiddet eylemlerinin ardından ülke genelinde sosyal medya yasağı getirilmiş, Kuzey Batı eyaleti genelinde daha öncesinde hafifletilen sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edilmişti. Dün ise Puttalam şehrinde 45 yaşındaki bir Müslüman, İslam karşıtı bir grubun bıçaklı saldırısının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sri Lanka'da terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA