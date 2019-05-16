Yerel basındaki haberlere göre, örgütün Borno eyaletine bağlı Damboa kenti yakınlarında yola döşediği el yapımı mayın askeri aracın geçişi sırasında patladı.

Patlamada 5 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı.

Boko Haram terör örgütü, son zamanlarda askere yönelik çok sayıda saldırılar düzenliyor. Örgütün geçen hafta Borno eyaletine bağlı Magumeri köyündeki asker kontrol noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetmişti.

2009'dan beri 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten şimdiye kadar ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA