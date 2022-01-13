Kolombo Yüksek Mahkemesi, Hapishane Müdürü Emil Lamahewage'i 27 mahkumun öldüğü Kasım 2012'deki katliam sebebiyle idam cezasına mahkum etti.

Kolombo'daki ana Welikada hapishanesindeki olayla ilgili Temmuz 2019'da başlayan davada Lamahewage ile yargılanan polis komandosu Moses Rangajeewa ise serbest bırakıldı.

27 kişi vurularak öldürüldü

Polis komandoları, 2012'de Welikada'da çıkan bir isyanı bastırmak ve cephanelikten silah aldıkları iddia edilen mahkumları etkisiz hale getirmek için kullanıldı.

[Welikada hapishanesi, 2012. | Fotoğraf: Reuters]

Öte yandan olayda mahkumları öldürme emrini kimin verdiği açıklanmadı.

Toplam 27 kişinin vurularak öldürüldüğü olayda yalnızca 8 kişiyle ilgili kanıt toplandı.

Eyalet savcısına göre, 8 mahkum ismiyle çağrılarak infaz edildi. Diğer mahkumlar ise vurularak öldürüldü.

Mahkeme belgelerine göre, kurbanların gardiyanlara ateş etmeye çalıştığı izlenimi vermek için olay yerine sonradan silahlar yerleştirildi.

2012 katliamı, Temmuz 1983'teki bir isyanda 50 mahkumun öldürülmesinden bu yana yaşanan en şiddetli hapishane olayı olmuştu.