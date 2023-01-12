Yüksek Mahkeme, Sirisena ve diğer üst düzey devlet yetkililerinin Nisan 2019'daki terör saldırılarından önce istihbarat almalarına rağmen saldırıları önleyemedikleri suçlamasıyla açılan davayı görüştü.

Daily Express'e göre, duruşmada, eski emniyet müdürü, istihbarat şefi ve savunma bakanı da dahil diğer yetkililerin yanı sıra Sirisena'dan kurbanlara tazminat olarak 273 bin 334 dolar ödemesine hükmedildi.

Mahkeme, tazminatların mağdurlara ve ailelere adil şekilde ödenmesi için çerçeve oluşturacak Mağdur Fonu kurulması gerektiğini bildirdi.

Paskalya saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da Paskalya ayini sırasında 3 kilise ve 3 otelde bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala ve Dematogoda'da patlamalar olmuştu.

En az 250 kişinin yaşamını yitirdiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı saldırıları, terör örgütü DEAŞ’a bağlı gruplar üstlenmişti.

Saldırıya ilişkin davalar, geçen yıl kasımda görülmeye başlanmıştı.