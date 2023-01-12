Mali ordusundan yapılan açıklamada; 10 Ocak Salı günü Mopti bölgesindeki Diafarabe ilçesi yakınları ile Segou bölgesindeki Macina ilçesi yakınlarından geçen iki ayrı askeri konvoyun, mayına çarptığı belirtildi.

Mayınların patlaması sonucu toplam 14 asker öldü, 11 asker yaralandı. Saldırının ardından çıkan çatışmada 31 terörist etkisiz hale getirildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.