BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Filleri Kurtarma Vakfı (SEF), her yıl Kandy şehrinde düzenlenen Perahera festivalindeki geçit törenlerinde çalıştırılan 60 filden biri olan 70 yaşındaki Tikiri'nin öldüğünü duyurdu.

SEF kurucusu Lek Chailert, sosyal medya paylaşımında Tikiri’nin hayata gözlerini yumduğunu belirterek, "Tikiri’nin çektiği acılar sona erdi, artık ruhu özgür. Ona daha fazla zarar gelemez. Huzur içinde uyu sevgili Tikiri. Sana ve arkadaşlarına karşı bu kadar acımasız olan bu dünyaya asla geri dönüp bakma." ifadesini kullandı.

Sri Lanka Turizm Bakanlığı, Tikiri'nin gösteriden çekileceğini açıklamış ve yerel basın, daha sonra filin sahibine iade edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA