Dünya
Hapishaneye İHA'larla cep telefonu ve uyuşturucu taşındı25 Eylül 2019 Çarşamba 15:44 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:31
ABD'de bir hapishaneye insansız hava aracıyla (İHA) cep telefonu ve uyuşturucu madde taşındı. Görüntüler anbean kaydedildi.
ABD'nin Ohio eyaletinde bir hapishaneye insansız hava aracı ile içinde uyuşturucu ve cep telefonu olan paket taşındı.
Çekilen videoda havalandırmadaki mahkumlardan birinin paketin üzerini kapatarak aldığı görüldü.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Hızlı, maliyetinin düşük ve erişiminin kolay olması nedeniyle insansız hava araçları
yaygın olarak kullanılıyor.
Günlük hayatı kolaylaştıran kullanım alanları olsa da, tehlikeleri azımsanmayacak kadar çok.
Son dönemde terör saldırıları ile gündeme gelen bu teknoloji, artık suç şebekelerinin de elinde.
Kaynak: AP
Etiketler: uyuşturucu iha abd