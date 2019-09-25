ABD'nin Ohio eyaletinde bir hapishaneye insansız hava aracı ile içinde uyuşturucu ve cep telefonu olan paket taşındı.

Çekilen videoda havalandırmadaki mahkumlardan birinin paketin üzerini kapatarak aldığı görüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hızlı, maliyetinin düşük ve erişiminin kolay olması nedeniyle insansız hava araçları

yaygın olarak kullanılıyor.

Günlük hayatı kolaylaştıran kullanım alanları olsa da, tehlikeleri azımsanmayacak kadar çok.

Son dönemde terör saldırıları ile gündeme gelen bu teknoloji, artık suç şebekelerinin de elinde.

Kaynak: AP

