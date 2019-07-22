Bosna Hersek'in doğusunda 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımında eşi ile 2 oğlunu kaybeden ve savaşın ardından adaletin sağlanması için hayatı boyunca mücadele eden Hatice Mehmedovic, vefatının birinci yıl dönümünde dualarla anıldı.

Son günlerine kadar verdiği mücadele nedeniyle "adalet savaşçısı" olarak da nitelendirilen Boşnak anne için memleketi Srebrenitsa'daki Çarşı Camii'nde mevlit okundu, dua edildi.

Srebrenitsa Başimamı Damir Pestalic, Hatice Mehmedovic'i ve mücadelesini asla unutmayacaklarını belirterek, Srebrenitsalılar olarak onun için her yıl mevlit okutacaklarını söyledi.

Mehmedovic'in her daim akıllarda kalacağını vurgulayan Pestalic, "Hatice Anne, bu dünyadaki her şeyini kaybetmesine rağmen daha iyi bir hayata dair umudunu yitirmeyen biriydi. Srebrenitsa'yı çok sever, burada yaşayanlardan bir arada yaşam kültürünü inşa etmelerini isterdi" dedi.

Pestalic, Mehmedovic'in soykırımın cezasız kalmaması ve adaletin sağlanması için ömrü boyunca mücadele ettiğini hatırlatarak, "O hepimizin ilham kaynağı oldu. Srebrenitsa annelerinin sembolüydü. Geride bıraktığı boşluk çok büyük" ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Fazila Efendic de Hatice Mehmedovic'in kendilerine hakikat ve adalet mücadelesini miras bıraktığını anlatarak, "Bizler, Hatice'nin yolundan ilerlemek, hakikat ve adalet için mücadele etmekle yükümlüyüz" diye konuştu.

Hatice Mehmedovic kimdir?

Soykırımda 44 yaşındaki eşi Abdulah ile oğulları 18 yaşındaki Almir ve 21 yaşındaki Azmir'in yanı sıra çok sayıda yakın akrabasını da kaybeden Mehmedovic, soykırımdan sonra adalet arayışında sembol isimlerden biri olmuştu.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı olarak uzun yıllar görev yapan Mehmedovic, 22 Temmuz 2018'de kanser tedavisi gördüğü Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir hastanede, 66 yaşında yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA