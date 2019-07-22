Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki başkent Trablus’a 4 Nisan'dan beri hava ve kara saldırısı başlatan Halife Hafter ve destekçileri, internette de propaganda savaşı veriyor.

İtalyan Uluslararası Araştırmaları Merkezi Cesi, Hafter’in Trablus’u ele geçirmek için başlattığı saldırıyı “Libya’da Bilgi Savaşı: Hafter İnternette Önde” başlığı ile hazırladığı raporda ele aldı.

Raporda, Trablus saldırısının internet ve sosyal medya mecralarında yansımaları, 735 bin içerik incelenerek ortaya konuldu. Cesi raporuna göre, internette Hafter’e destek veren içeriklerin yüzde 34,1’i Suudi Arabistan’dan atıldı.

Rapora göre, Trablus saldırısı ile ilgili internet içeriklerinin yüzde 73’ü Arapça, yüzde 12’si İngilizce, yüzde 5’i İtalyanca, yüzde 2’si Fransızca ve yüzde 2’si de Türkçe.

Hafter milislerinin Trablus saldırısı başladıktan sonra Mısırlı birinin kurduğu ve Suudi Arabistanlı birinin de yönettiği 6 internet haber sitesi "kopyala-yapıştır" haber yöntemini kullanıyor.

"Hafter propagandası yapılıyor"

Buna göre, bu sitelerin yaptığı haberler, Hafter'i "Libya'da tek karar verici ve terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı mücadele eden komutan" olarak gösterme çabasında.

Rapor çatışma sırasında bilgi savaşını da 2 kategoride inceliyor. Birinci kategoride, etkisi yüksek ve uzun vadede etkili çalışmalar yer alırken, ikinci kategoride ise etkisi sınırlı ve kalitesiz çalışmalar var.

Buna göre internet medyası, Hafter'in Libya'da tezlerinin yayılmasına katkı sağlıyor. Özellikle tarafsız görünen ve dijital haber siteleri, etkisi yüksek ve uzun vadede etkisini gösterecek bilginin yayılmasında etkili.

Libyalı uzman Abdullah Kebir, durumu şu ifadelerle açıkladı:

"Rapor, sahadaki gerçek savaşın aslında elektronik ortamda da yaşandığını ortaya koyuyor. Hafter ve dış destekçileri, internetteki askerleri sayesinde propaganda çalışmaları yapıyor ve destekçi topluyor. Aynı zamanda karşı tarafı da şeytanlaştırıyor."

Kaynak: CESİ