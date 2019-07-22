Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Anastasiadis 9 Ağustos'ta bir araya gelecek

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:49 - Son Güncelleme 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:54

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos'ta gayrı resmi bir görüşme için bir araya gelecek.

Açıklama, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'dan geldi. Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini söyledi. Kaynak: DHA

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