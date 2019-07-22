Açıklama, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'dan geldi.
Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini söyledi.
Kaynak: DHA
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos'ta gayrı resmi bir görüşme için bir araya gelecek.
Açıklama, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'dan geldi.
Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini söyledi.
Kaynak: DHA