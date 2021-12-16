Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Springsteen albümlerini ve müzik haklarını rekor fiyata sattı: 500 milyon dolar
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD’li ünlü rock sanatçısı Bruce Springsteen tüm albümlerini ve müzik haklarını rekor fiyata sattı.
BBC’de yer alan haberde, 20 kez Grammy Ödülü alan 72 yaşındaki ABD'li rock sanatçısı Bruce Springsteen’ın, 20 albümünü ve müzik haklarını Sony Müzik’e sattığı belirtildi.
İsimlerinin belirtilmemesi koşuluyla müzik dergisi Billboard’a konuşan iki kaynak, satış tutarının yaklaşık 500 milyon doları bulacağını aktardı.
Bunun, tüm zamanların en yüksek fiyatlı müzik satış anlaşmalarından biri olduğu tahmin ediliyor.
Springsteen ve Sony Müzik'ten ise henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: ABD
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