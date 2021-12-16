BBC’de yer alan haberde, 20 kez Grammy Ödülü alan 72 yaşındaki ABD'li rock sanatçısı Bruce Springsteen’ın, 20 albümünü ve müzik haklarını Sony Müzik’e sattığı belirtildi.

İsimlerinin belirtilmemesi koşuluyla müzik dergisi Billboard’a konuşan iki kaynak, satış tutarının yaklaşık 500 milyon doları bulacağını aktardı.

Bunun, tüm zamanların en yüksek fiyatlı müzik satış anlaşmalarından biri olduğu tahmin ediliyor.

Springsteen ve Sony Müzik'ten ise henüz açıklama yapılmadı.