Dört kişilik ekip, bir milyarder, bir doktor asistanı, bir mühendis ve bir bilim adamından oluşuyor.

Sivil astronotlar çarşamba günü, hava müsait olursa, bir Falcon 9 roketi ile fırlatılacak Crew Dragon uzay gemisiyle uzaya çıkacak.

Üç gün boyunca Dünya'nın yörüngesinde dolaşacak ekip, bilimsel araştırma için veri toplayacak ve eşsiz manzaranın tadını çıkaracak.

Yoğun bir eğitim programı verildi

Ekibin astronotluk eğitimi, SpaceX'in Kaliforniya'ya bağlı Hawthorne'daki tesislerinde gerçekleştirildi.

Bu ekip, daha önce yörüngeye çıkmış tüm ekiplerden farklı olarak, olağandan çok daha kısa süreye sıkıştırılmış ve alışılmadık derecede yoğun bir eğitim programından geçti.