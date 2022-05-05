3'ü NASA'dan, biri Avrupa Uzay Ajansı'ndan 4 astronottan oluşan ekip, 11 kasım 2021'de uzaya gönderilmişti.



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yüzlerce bilimsel deney yapan, uzay yürüyüşleri gerçekleştiren astronotlar, ayrıca güneş panellerinin geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttü.



Bir elektron mikroskobunu da test eden ekip, Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı.



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 6 ay kalan astronotları taşıyan Endurance adlı Dragon kapsülü, Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne inecek.



Ekibin dün dönüş yolculuğuna başlaması planlanmıştı. Ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle dönüş ertelenmişti.