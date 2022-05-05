Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SpaceX Crew-3 ekibi Dünya'ya dönüyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Amerika Birleşik Devletleri merkezli özel SpaceX şirketinin crew-3 ekibi Dünya'ya dönüyor. Ekip 6 ay kaldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.
3'ü NASA'dan, biri Avrupa Uzay Ajansı'ndan 4 astronottan oluşan ekip, 11 kasım 2021'de uzaya gönderilmişti.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yüzlerce bilimsel deney yapan, uzay yürüyüşleri gerçekleştiren astronotlar, ayrıca güneş panellerinin geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttü.
Bir elektron mikroskobunu da test eden ekip, Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 6 ay kalan astronotları taşıyan Endurance adlı Dragon kapsülü, Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne inecek.
Ekibin dün dönüş yolculuğuna başlaması planlanmıştı. Ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle dönüş ertelenmişti.
Son Haberler
- 13:22
- 13:18
- 13:15
- 13:09
- 12:55
Sıradaki Haber
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağı düşürdük
Yükleniyor lütfen bekleyiniz