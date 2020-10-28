Charlie Hebdo dergisi, hakaret içerikli karikatürleriyle tepki çekiyor. "İfade özgürlüğü" kılıfıyla dini değerlere saldırıyor.

Siyasi baskılardan bağımsız olduğunu savunsa da bu söylem, gerçekle bağdaşmıyor.

Dünyaya ifade özgürlüğü çığırtkanlığı yapan Elize Sarayı'nın dergiye baskı uyguladığı biliniyor.

"Asla diz çökmeyeceklerini" belirten sözde mizah dergisi, siyasi baskılar nedeniyle işten çıkarmalar yaptı.

Bunun en açık örneği 2008 yılında oldu.

Karikatürist işten çıkarıldı

Dergi, dönemin cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin oğlu Jean Sarkozy'yi hicveden bir yazı yayımladı.

Yazıda, Sarkozy'nin tanınmış bir Yahudi ailenin kızıyla evlenmesi ele alınmış,

Yahudiliği seçebileceği ima edilmişti.

13 gün sonra çizimin sahibi karikatürist Maurice Sinet dergiden kovulmuştu.

İslami ve Katolik değerlere her fırsatta saldıran derginin,Yahudi unsurlar konusunda çifte standart uygulaması da dikkat çekti.

Yahudi karşıtlığı içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle kovulan karikatürist,

Haksız işten çıkarma yapıldığı için dergiye dava açtı.

O dönem mahkeme karikatüriste, 40 bin euro ödenmesine karar verdi.

