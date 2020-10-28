Eleştiri oklarının hedefinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "diplomasi hücresi" olarak bilinen dış politika ekibi var.

Politico'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Macron’un dış politika danışmanları, husumetler ve işlevsiz bir çalışma ortamı yaratmakla suçlanıyor.

Yabancı diplomatlara kaba ve kibirli davrandıkları gerekçesiyle üst düzey danışmanlara, Elysee Sarayı içinde ağır eleştiriler getiriliyor.

Danışmanların bu düşmanca tavrının ülkenin dış politikasına zarar verdiği vurgulanıyor.

Taciz ve şantaj iddiaları

Suçlamaların odağında ise Macron'un Orta Doğu uzmanı üst düzey diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne ile Bonne'un yardımcısı Alice Rufo bulunuyor.

Bu iki kişi hakkında sözlü taciz, saldırgan elektronik posta gönderme ve şantaj iddiaları dile getiriliyor.

Bonne ve Rufo'nun tavrından Paris'teki yabancı ülke diplomatlarının da şikayet ettikleri ortaya çıktı.

Macron'un dış politika ekibindeki gerginlikten haberdar olduğu, bu iki ismi görevde tutup tutmamayı düşündüğü ileri sürüldü.

Macron'un dış politika ofisindeki önemli boş görevlere az talep olduğu, birçok önemli bürokratın burada çalışmayı tercih etmediği vurgulanıyor.

