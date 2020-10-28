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13 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı'da 13 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zengilan'ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zerneli; Fuzuli'nin Mandılı; Cebrail'in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular, Karaağaç; Gubadlı'nın Kıyaslı, Edilce, Kılıcan köylerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını belirtti.
Aliyev, mesajını, "Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır!" diyerek noktaladı.
Qubadlının Qiyaslı, Ədilcə, Qılıcan kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 28, 2020
Etiketler: Son Dakika Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 16:04
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