Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.06.2025 13:48

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 56 bine ulaştı

Soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bine ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 56 bine ulaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 39 cenaze ve 317 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 685 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 19 bin 518 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 998'e, yaralıların sayısının da 131 bin 559'a yükseldiği bildirildi.

Yardım bekleyenlere yönelik saldırılar

Açıklamada ayrıca Gazze'de yardım dağıtım merkezleri yakınlarında son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 136 kişinin yaralandığı da aktarıldı.

Son verilerle 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ölenlerin sayısının 467'ye yükseldiği, en az 3 bin 602 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
İsrail, Fordo Nükleer Tesisi'ne giden yolu vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:59
İsrail ordusu, Fordo nükleer tesisine erişimi engellemek için yolu vurduğunu doğruladı
14:57
Tahran’da, saldırılardaki İHA’ları kontrol eden 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi
14:35
İzmir Buca'da grev 6 gündür devam ediyor, çöp yığınları yükseliyor
14:09
İsrail saldırısına uğrayan Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde durum kontrol altına alındı
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
13:54
Türkiye, dünya turizminde 4. sırada
"Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi
"Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi
FOTO FOKUS
Terörsüz Türkiye'nin örnek şehri: Cizre
Terörsüz Türkiye'nin örnek şehri: Cizre
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ