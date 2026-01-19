Parçalı Bulutlu 0ºC Ankara
Dünya
AA 19.01.2026 17:29

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 550'ye yükseldi

Soyırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 550'ye yükseldiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 550'ye yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 2 ölü ve 12 yaralının getirildiği, cenazelerden 1'inin daha önceki saldırılarda hedef alınan binanın enkazından yeni çıkarıldığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 465 kişinin öldürüldüğü, 1287 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 71 bin 550'ye, yaralı sayısının 171 bin 365'e ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde hâlen enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
