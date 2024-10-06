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Dünya
AA 06.10.2024 10:58

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir okul ve camiye düzenlediği saldırıda 24 Filistinli öldü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okul ile camiyi bombaladı, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir okul ve camiye düzenlediği saldırıda 24 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yanındaki Aksa Şehitleri Camisi ile kentin Ez-Zavayide beldesindeki İbn Rüşd Okulu'nu bombalayarak "iki vahşi katliam" gerçekleştirdi.

İsrail'in söz konusu iki saldırısında 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 93 Filistinlinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu iki vahşi katliam; işgal ordusunun son 48 saat içinde Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerindeki 27 ev, okul ve sığınma merkezinde gerçekleştirdiği katliamların ardından geldi. Bu korkunç bombardımanlarda onlarca kişi öldü ve yaralandı."

"Katliamlardan tamamen İsrail ve ABD yönetimleri sorumlu"

Ayrıca Gazze Şeridi'nde hastanelerin, sayıları yetersiz olması nedeniyle, her geçen gün artan yaralılara ve hastalara iyi bir hizmet sağlayamadığına işaret edilen açıklamada, "İsrail'in soykırım savaşının bir sonucu olarak ciddi zorluklarla karşı karşıya olan Gazze Şeridi'ndeki insani yardım ve sağlık çalışmaları, uluslararası toplumun, Arap ülkelerinin sessizliği ve acizliğinin ortasında korkunç durumda." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de soykırımın devam etmesinden ve sivillere yönelik katliamlardan tamamen İsrail ve ABD yönetimlerinin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma ve tüm uluslararası kuruluşlara "soykırımı ve Gazze Şeridi'nde akan kanı durdurmak için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.

Bazı çocukların naaşları, başları kesik şekilde hastaneye getirildi

Öte yandan sağlık kaynakları Aksa Şehitleri Camisi'ne düzenlenen saldırıda 21, İbni Rüşd Okulu saldırısında da 3 Filistinlinin öldüğünü aktardı.

Bazı çocukların naaşlarının başları kesik şekilde hastaneye getirildiği vurgulandı.

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