Katil İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gece saatlerinde 30 hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve İsrail'in gece saatlerinde bu bölgeye yönelik en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdiği aktarıldı.

Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama sesleri duyuldu ve bölgeyi siyah duman kapladı.

İsrail'in Es-Safir ve Burc el-Baracine bölgelerini, havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonunu, Amerikan Mahallesi ve Gubeyri bölgesindeki bazı binaları ve birçok noktayı hedef aldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, "gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının, hassas istihbarat rehberliği altında Beyrut bölgesine birçok saldırı düzenleyerek çok sayıda silah deposunu ve yapıyı hedef aldığını" ifade etti.

Adraee, "Hizbullah'ın savaş araçlarını ve üretim tesislerini Beyrut'un kalbindeki konutların altına yerleştirerek, bölge sakinlerini tehlikeye attığı" iddiasında bulundu.

İsrail ordu sözcüsünün iddialarına ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı ancak daha önce ordunun benzer iddialarını reddetmişti.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.