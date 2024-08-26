Parçalı Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.08.2024 23:59

Soykırımcı İsrail'den Batı Şeria'daki mülteci kampına saldırı: 5 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'den Batı Şeria'daki mülteci kampına saldırı: 5 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 5 kişinin naaşı bölgedeki hastaneye getirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Tulkerim'de 4 güçlü patlama yaşandığını bildirdi.

İsrail ordu sözcülüğü ise Nur Şems Mülteci Kampı'nda "operasyon odası" olduğunu ileri sürdüğü bir noktayı vurduğunu açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den itibaren İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin, Tubas gibi kentlerdeki mülteci kampları Filistinli silahlı direniş gruplarının varlığıyla tanınıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da 7 Ekim'den sonra düzenlediği 60 kadar hava saldırısının "işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı" olduğunu belirtiyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'deki UNRWA çalışanı: Buradaki durumu tarif etmek gerekirse, tam bir felaket
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:34
İşgalci İsrail, Magazi Mülteci Kampı'na saldırdı: 2'si çocuk 3 Filistinli öldü
00:33
Kolombiya'da yakıt tedariki sorunu nedeniyle 69 uçuş iptal edildi
00:24
Polise mukavemet, hakaret ve tehditte bulunan firari hükümlü yakalandı
00:03
Dışişleri: TRT ekibine saldırılar, eli kana bulanmış İsrail’in gerçekleri örtme çabalarıdır
00:06
Kontrolden çıkan midibüs ortalığı birbirine kattı
23:19
Gazze'deki UNRWA çalışanı: Buradaki durumu tarif etmek gerekirse, tam bir felaket
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan midibüs ortalığı birbirine kattı
Kontrolden çıkan midibüs ortalığı birbirine kattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ