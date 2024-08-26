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Dünya
AA 26.08.2024 23:03

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, gazeteci Nayif Taima'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 171'e yükseldiği duyuruldu.

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Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

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