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Dünya
AA 05.03.2025 17:05

Soykırımcı İsrail'deki Etzion Hapishanesinde tutuklu 110 Filistinli kötü muamele görüyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in Etzion Hapishanesindeki 110 Filistinli tutuklunun kötü muamele ve baskıya maruz kaldığını ve son derece kötü koşullarda yaşadığını bildirdi.

Soykırımcı İsrail'deki Etzion Hapishanesinde tutuklu 110 Filistinli kötü muamele görüyor

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinden olan 110 Filistinli tutuklunun, Batı Şeria'nın güneyindeki Etzion Hapishanesinde tutulduğu belirtildi.

Heyetin ismi belirtilmeyen avukatına dayandırdığını açıklamasında, "Etzion Hapishane yönetiminin tutuklulara yönelik baskıları yoğunlaştırdığı ve haftada üç kez operasyon gerçekleştirildiği, her seferinde üç ila dört koğuşun hedef alındığı" ifade edildi.

Filistinli tutuklulara 45 gündür sıcak su verilmediği ve çoğu tutuklunun 40 günü aşkın süredir yıkanamadığına işaret edilen açıklamada, "Sahur için her 12 tutukluya sadece 3 dilim ekmek ile küçük bir kaşık reçel ya da küçük bir kutu peynir verildiği" kaydedildi.

Heyetin avukatı, ziyaret ettiği tüm tutukluların gözaltına alındıkları sırada "acımasızca" darbedildikleri bilgisini paylaştı.

Filistin yönetimine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Kulübünden yapılan ortak açıklamada, mart ayı itibarıyla İsrail hapishanelerinde 9 bin 500’den fazla Filistinlinin tutulduğu belirtilmişti.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasındaki esir takasları kapsamında İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir de teslim edilmişti.

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