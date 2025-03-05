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Dünya
AA 05.03.2025 16:29

İşgalci İsrail, ramazan ayında Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı

Yıllardır ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te yıkımlara ara veren İsrail, bu yıl ise devam etti.

İşgalci İsrail, ramazan ayında Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'in X hesabından yapılan paylaşıma göre, muhtemel tepki nedeniyle on yıllardır ramazanda Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıkmaktan kaçınan İsrail, bu sene ilk haftada 4 evi yıktı.

Bu çerçevede işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina bölgesinde bir müstakil konut, İsaviye Mahallesi'nde 3 apartman dairesi tahrip edildi.

Ir Amim verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2023'te 140 ev, 2024'te 181 ev yıkan İsrail, 2025'in başından bu yana 46 ev yıktı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Filistinli sakinlerine inşaat izni verilmediğini hatırlatan Ir Amim'in paylaşımında, "Filistinliler ayrımcı ve ırkçı planlama politikası nedeniyle izinsiz inşaat yapmaya zorlanıyor. Sonuç olarak, birçoğu her gün yıkım korkusu içinde yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, "aşırı sağcı hükümet", ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılar nedeniyle ramazan ayında ev yıkmama politikasını da değiştirdiği duyuruldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de daha önce bundan kaçınan İsrail güçlerinin, ramazan hassasiyetine rağmen ev yıkımları yaptığı ve pazartesiden bu yana 3 evi yıktığı kaydedildi.

Haberde, 2024'te yıkılan Filistinlilere ait ev sayısının 2023'e kıyasla yüzde 14 artış gösterdiği aktarıldı.

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