Parçalı Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.10.2024 11:23

Soykırımcı İsrail, "sınırlı olduğunu" iddia ettiği kara saldırısı için Lübnan'a bir tümen daha gönderdi

Katil İsrail ordusunun, sınırlı olduğunu öne sürdüğü kara saldırıları kapsamında bir tümeni daha Lübnan'a gönderdiği belirtildi.

Soykırımcı İsrail, "sınırlı olduğunu" iddia ettiği kara saldırısı için Lübnan'a bir tümen daha gönderdi

Ordudan yapılan açıklamada, 91. tümenin dün Lübnan'ın güneyine gönderildiği ifade edildi.

Bu, İsrail'in 30 Eylül'de karadan işgal sürecini başlattığı Lübnan'a gönderdiği üçüncü tümen oldu.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Her ne kadar İsrail kara saldırısının "sınırlı olduğunu" iddia etse de Tel Aviv yönetimi Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde çok sayıda yerleşim bölgelesinin boşaltılmasını istemişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
BM: İsrail, 1 yılda yüzlerce konvoya izin vermeyerek Gazze'ye yeterli insani yardım ulaştırılmasını engelledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
12:40
Recai Kutan vefat etti
12:16
İstanbul'da fırınlar denetlendi
12:16
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
12:08
İsrail'in bir yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sokaklar "toplu mezara" dönüştü
12:15
Emine Erdoğan: Bu karanlık günler, bir halkın özgürlük umudunu söndüremeyecek
9 milyon yıllık fosillerin çıktığı Çorakyerler'de bu sezon 150 fosil bulundu
9 milyon yıllık fosillerin çıktığı Çorakyerler'de bu sezon 150 fosil bulundu
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Bu karanlık günler, bir halkın özgürlük umudunu söndüremeyecek
Emine Erdoğan: Bu karanlık günler, bir halkın özgürlük umudunu söndüremeyecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ