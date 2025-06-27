Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarında 19 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde Şaban er-Riys Okulu yakınlarında bir grup sivilin insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı saatlerde, Gazze kentinin batısında bulunan Şati Mülteci Kampı açıklarında ise İsrail deniz kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli balıkçı hayatını kaybetti, bir diğeri yaralandı.

İsrail ordusunun, Netzarim Koridoru yakınlarındaki İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinde bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 43’ü yaralandı.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, sabaha karşı bir İsrail insansız hava aracının yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 3, aynı bölgeye düzenlenen 2 bombardımanda 3 ve Şeyh Nasır Mahallesi’ne yapılan topçu saldırısı sonucu 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Han Yunus’taki sözde insani yardım merkezi yakınında toplanan sivillere açılan ateş sonucu 2 Filistinli daha yaşamını yitirirken, birkaç kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, Gazze’nin kuzeyinde, Cibaliya beldesindeki Mesud Caddesi çevresinde ise gece boyunca İsrail ordusunun bina ve evleri patlattığı ve yıktığını aktardı.