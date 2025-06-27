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Dünya
AA 27.06.2025 11:34

Belçika'da İsrail'in askeri ataşesinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talep edildi

İsrail'in Brüksel'de askeri ataşesi olarak görev yapan ve Gazze'de açlığı silah olarak kullanarak soykırıma katkı vermekle suçlanan Albay Moshe Tetro'nun istenmeyen kişi ilan edilmesi için Belçika hükümetine çağrı yapıldı.

Belçika'da İsrail'in askeri ataşesinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talep edildi

Brüksel merkezli Hind Recep Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Tetro, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) yetkilisiyken Gazze'deki hastanelere düzenlenen saldırıları koordine etmekle suçlandı.

Açıklamada, Tetro'nun Gazze'de aç bırakmanın silah olarak kullanılmasına katkı verdiği kaydedilerek bu suçlamaların, haklarında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkartılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'a yöneltilen suçlamalarla aynı olduğu belirtildi.

Bu suçlamalara rağmen Tetro'nun Belçika'da diplomatik dokunulmazlıktan yararlandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum, Belçika'nın uluslararası insancıl hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve temel uluslararası suçlarla itham edilen kişilerle işbirliği yapmamaya ilişkin uluslararası teamül hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine bağlılığı konusunda ciddi endişelere yol açmakta."

Açıklamada, Belçika hükümetinin Tetro'yu istenmeyen kişi ilan etmesi talep edilerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli albay hakkında tutuklama kararı çıkarması gerektiği kaydedildi.

Tetro, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 45'inin şiddetli açlık çektiğini açıkladığı 10 Ocak 2024'te, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde gıda sıkıntısı olmadığını savunmuştu.

Hind Recep Vakfı, Gazze'deki hastanelere düzenlenen saldırıları koordine ettiği ve aç bırakmayı silah olarak kullandığı gerekçesiyle Tetro hakkında tutuklama kararı çıkarması talebiyle UCM'ye başvurmuştu.

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