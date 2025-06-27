Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir binayı bombaladı

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısı düzenlenen binanın önceden elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda hedef alındığı öne sürüldü.

Açıklamada, binanın Hizbullah tarafından İsrail güçleri hakkında istihbarat toplama faaliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli askeri amaçlarla kullanıldığı iddia edilerek, "Bu terörist faaliyetler, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Bombalama görüntülerine de yer verilen İsrail ordusunun paylaşımında ayrıca, bombalanan binanın geçen hafta aynı bölgede öldürülen Hizbullah mensubu Ahmed Gazi Ali’nin de ikametgahı olduğunu belirtildi.

Ahmed Gazi Ali’nin, bölgede Hizbullah’ın askeri altyapısını yeniden tesis etme çalışmaları yürüttüğü sırada etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan’a başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te "kapsamlı bir savaşa" dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.