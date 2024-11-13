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Dünya
AA 13.11.2024 19:38

Soykırımcı İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine yönelik saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'daki Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf ilçesine düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 25'e çıktı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine yönelik saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Suf ilçesine bağlı Cun Beldesi Sivil Savunma Bölge Başkanı Hüsameddin Ferid Dahruc, AA muhabirine açıklama yaptı.

Dahruc, "Şu ana kadar şehitlerin sayısı 25'e ulaştı. Cesetlerin parçalanması ve bazılarının da enkaz altında kalması nedeniyle henüz kimliğini belirleyemediğimiz kişiler var." dedi.

Saldırılar sonucu 15 kişinin de yaralandığını aktaran Dahruc, 3 kişinin de kayıp olduğu söyledi.

Dahruc, arama kurtarma çalışmalarına devam edeceklerini belirterek sabah saatlerinde 6 kişinin naaşına ulaştıklarını kaydetti.

Cun Beldesi sakinlerinden Hüseyin Verdi de saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Öğleden sonra evde oturuyorduk. Çok yüksek bir patlama sesi duyduk. Savaş uçağının bombardımanıydı. Her yere saldırılar düzenleniyor. Sonuç gördüğünüz gibi.

Düşman İsrail, çocuk ve kadın ayrımı gözetmeden her yeri vuruyor. Onun için her yer aynı durumda ve her yeri yıkmak istiyor. Allah ülkemizi ve gençlerimizi korusun. Nereye gideceğimizi şaşırmış durumdayız. Nereye gidersek hedef alınıyoruz. Güvenli bir yer kalmadı."

Lübnan Sağlık Bakanlığı konuya dair yaptığı açıklamada, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinin Cun beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 8'i kadın, 8'i çocuk olmak üzere 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.

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