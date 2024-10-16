Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.10.2024 18:51

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki tarihi Muhaybib beldesine saldırı düzenledi

Muhaybib Belediye Başkanı Kasım Ahmed Cabir, İsrail ordusunun birçok binayı bombalaması sonucu kasabada büyük yıkımın geçekleştiğini söyledi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki tarihi Muhaybib beldesine saldırı düzenledi
[Fotograf: AA]

Yıkımın boyutunu henüz bilemediğini kaydeden Cabir, İsrail saldırıları sebebiyle bölge sakinlerinin evlerini mecburen terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Cabir, Muhaybib beldesinin tarihi bir belde olduğunu, beldede Yakup peygamberin oğlu ve Yusuf peygamberin kardeşi Binyamin'in 2100 yıllık makamının bulunduğunu belirtti.

Lübnanlı yetkililerden beldeye yapılan saldırıların sonuçlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail ordusu, 6 Ekim'de Muhaybib de dahil olmak üzere güney Lübnan'daki 26 beldenin sakinlerini, Hizbullah'ın silahlı faaliyetlerinin varlığı iddiasıyla hedef almaya hazırlık olarak evlerini derhal boşaltmaları ve El-Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarmıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
DSÖ: Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 23 saldırıda 72 sağlık çalışanı ve hasta öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:13
Bakan Fidan, Guterres ile görüştü
19:50
Dünya Bankası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ekonomilerinde yüzde 2,2 büyüme bekliyor
19:40
İsrail'in Lübnan'da iki belediye binasını bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 16'ya çıktı
19:47
Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı kabul etti
19:00
Katil İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlilerin evlerini yaktı
18:58
Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 367'ye yükseldi
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlılar için cenaze töreni düzenlendi
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlılar için cenaze töreni düzenlendi
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda otomobil yangını
Akaryakıt istasyonunda otomobil yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ