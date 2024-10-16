Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki tarihi Muhaybib beldesine saldırı düzenledi

Yıkımın boyutunu henüz bilemediğini kaydeden Cabir, İsrail saldırıları sebebiyle bölge sakinlerinin evlerini mecburen terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Cabir, Muhaybib beldesinin tarihi bir belde olduğunu, beldede Yakup peygamberin oğlu ve Yusuf peygamberin kardeşi Binyamin'in 2100 yıllık makamının bulunduğunu belirtti.

Lübnanlı yetkililerden beldeye yapılan saldırıların sonuçlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail ordusu, 6 Ekim'de Muhaybib de dahil olmak üzere güney Lübnan'daki 26 beldenin sakinlerini, Hizbullah'ın silahlı faaliyetlerinin varlığı iddiasıyla hedef almaya hazırlık olarak evlerini derhal boşaltmaları ve El-Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarmıştı.