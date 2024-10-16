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Dünya
AA 16.10.2024 17:40

Avustralya, Ukrayna'ya 49 tank gönderecek

Avustralya Savunma Sanayi Bakanlığı, yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 49 "M1A1 Abrams" tankı gönderileceğini duyurdu.

Avustralya, Ukrayna'ya 49 tank gönderecek
[Temsili fotoğraf: Reuters]

ABC'nin haberine göre, Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, yaklaşık 245 milyon Avustralya doları değerindeki askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 49 adet "M1A1 Abrams" tankı gönderileceğini belirtti.

Conroy, "Bu tanklar Ukrayna'ya daha fazla ateş gücü ve hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Avustralya Ukrayna'ya verdiği destekte kararlıdır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Canberra Büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko ise bu yardımı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu durumu ülkesinde hayat kurtaracak "önemli bir adım" olarak tanımladı.

Conroy, 18 Ocak'ta Ukrayna'nın "MRH-90 Taipan" helikopterlerine erişim talebinin Avustralya tarafından reddedildiğini bildirmişti.

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