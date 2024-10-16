İsrail'in Lübnan'ın orta kesimine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın orta kesimlerindeki Baalbek-Riyak şehirlerarası yola saldırı düzenlediği aktarıldı.

İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Baalbek'in Yemune beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden birinin Yemune beldesinden bir kadın, diğerinin ise İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen bir kişi olduğu aktarıldı.

Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 350 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 456 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.