BM raportörleri: İsrail, yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarını durdurmalı

BM raportörleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki Filistinli çiftçiler şimdiye kadarki en tehlikeli zeytin hasadı sezonuyla karşı karşıya. İsrail, Filistinli çiftçilere yönelik zeytin hasadını tehdit eden şiddetli yerleşimci saldırılarını durdurmalı." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli çiftçilerin sindirilmesinin, topraklarına erişiminin kısıtlanmasının ve onlara yönelik saldırıların, Filistinli ailelerin gıda egemenliğini zayıflattığı vurgulanan açıklamada, bu durumun Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına yönelik bir başka saldırı olduğu da vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeytin hasadı Filistin yaşamı ve kültürünün merkezinde yer alır. Filistin halkının yüzlerce yıl yaşayabilen zeytin ağaçları ile ilişkisi, aynı zamanda ataları ve gelecekleri ile olan ilişkileriyle ilgilidir. Zeytin hasadını kısıtlamak, meyve bahçelerini yok etmek ve su kaynaklarına erişimi yasaklamak, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerini genişletme girişimidir."

İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini sona erdirme, tüm yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurma ve işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden tüm İsraillileri tahliye etme konusunda uluslararası yasal bir yükümlülüğüne sahip olduğu da açıklamada yer aldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.