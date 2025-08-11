Açık 20.4ºC Ankara
Dünya
AA 11.08.2025 04:22

Soykırımcı İsrail Gazze'de çok sayıda binayı havaya uçurdu

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurarak, yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Soykırımcı İsrail Gazze'de çok sayıda binayı havaya uçurdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde geniş çaplı hava ve topçu saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail askerleri Gazze kentinde bulunan birçok binayı da patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu. Patlama sesleri Gazze’nin dört bir yanından duyuldu.

Yoğun saldırılar sonucu mahalledeki birçok konut binası yıkıldı. Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 153 bin 213 kişi de yaralandı.

Katil İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
