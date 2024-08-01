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Dünya
AA 01.08.2024 06:46

Soykırımcı İsrail Gazze'de aracı hedef aldı: En az 8 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan el-Magazi Mülteci Kampı'nın girişinde bir aracıya yönelik saldırısında, en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail Gazze'de aracı hedef aldı: En az 8 Filistinli öldü
[AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, Magazi Mülteci Kapı girişinde sivil bir aracı hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda en az 8 sivilin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail'in Magazi Kampı'ndaki bazı evleri de havadan bombaladığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyini de hedef aldığı ifade edilen haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan kamptaki saldırıda en az bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı paylaşıldı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde, kuzeydeki Gazze kentinde bir aracı hedef alması sonucu 5 Filistinli ölmüştü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 445 Filistinli öldü, 91 bin 73 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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